«القبس»: إحالة 38 نائبًا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة

كشف مصدر مطلع لـ«القبس» الكويتية اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة استلمت رسميًا ملف من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلو بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبًا حاليًا بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.وقال المصدر أن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.