احتل موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2021 الجديدة محرك البحث العالمكي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية خاصة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة و زيادة المعاشات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية حساب الزيادة و موعد تطبيقها

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2021 الجديدة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وذلك بإضافة بعلاوتين بتكلفة 7.5 مليار الولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 % من المرتب الأساسي كما أعلن عن زيادة المعاشات بنسبة 13 % حيث يتم تطبيق هذه الزيادة خلال السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل من العام الجاري وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية.

موعد ترقية الموظفين المستوفين للشروط

جاءت ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونية 2021 بما يحقق تحسنا في قيمة أجورهم الشهرية بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه وتخصيص برنامج حافز بـ 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك ضمن الميزانية العام العمالي الجديد 2021 – 2022 حرصا من الدولة على ضمان حياة كريمة لموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 1200

أثار إعلان الرئيس عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2021 الجديدة والتي تم زيادة الحد الأدنى للأجور خلالها إلى 2400 جنيه بإجمالي تكلفة 37 مليار جنيه شهريا فرحة عارمة للعاملين بالدولة وذلك لتحسين الوضع المالي والارتقاء بمستوى معيشتهم اليومية وذلك ضمن العام المالي الجديد.