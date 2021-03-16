التأمينات: زيادة المعاشات 13% بداية من يوليو لتعويض التضخم

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه وفقا لقرار رئيس الجمهورية سيتم زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 %، تعوض نسبة الـ5% الخاصة بالتضخم، وسيتم تطبيقها بداية من يوليو القادم.وأضاف عوض للدستور، أن تكلفة زيادة المعاشات ستصل إلى 31 مليار جنيه، وسيكون إجمالي المعاشات التي سيتم صرفها في العام المالي المقبل حوالي 282 مليار جنيه، كما يصل عدد المستفيدين من زيادة المعاشات حوالي 10.5 مليون صاحب معاش.وأشار إلى أن الهدف من الزيادة هو تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة معدلات التضخم، لافتا أن الزيادة تتم في شهر يوليو من كل عام وبموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة، منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به.وأشار إلى أنه يتم بدء عمل دراسات نسبة الزيادة فى شهر يناير، لتوضيح الامكانيات، والنظام المالى، حتى يتم معرفة الزيادة التى سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذى حدث العام الماضى، مؤكدا أنه لا توجد اكثر من زيادة للمعاشات فى العام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم.