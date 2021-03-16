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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:06 ص
الأوبرا
الأوبرا
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تقام في السادسة مساء الأحد المقبل، بسينما مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، أمسية جديدة ضمن منتدى "الثقافة والإبداع"، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "ممالك الخيال عند اعتدال عثمان".

ويتحدث في الندوة الدكتور شريف الجيار، ويديرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، كما تتحدث فيها الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان لتتناول المحطات الأساسية في مسيرتها الأدبية والنقدية، ويهديها الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية درع الصندوق؛ تكريما لمسيرة عطاء الناقدة الكبيرة.

ولدت الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان بالقاهرة، وحصلت علي ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية، ماجستير الأدب العربي من الجامعة الأمريكية، لها العديد من الأعمال النقدية منها: "إضاءة النص.. قراءة في الشعر العربي الحديث"، "إعداد وتحرير الكتاب التذكاري ليوسف إدريس"، "السفر إلى ممالك الخيال.. ملامح وأصوات في الرواية العربية"، "قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية"، "عين الكتابة.. قراءة في تحولات السرد"، ومن أعمالها القصصية: "يونس والبحر"، "وشم الشمس"، كما حصلت علي جائزة كفافيس الأدبية عام 2019.

يذكر أن منتدي الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى - الذي يقام شهريًا- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.

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