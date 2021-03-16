أروى جودة أشغال شاقة في «حرب أهلية»

وافقت النجمة أروى جودة على تحمل العبء الأكبر في الموسم الرمضاني خلال الأسابيع القادمة مع موافقتها على الانضمام لمسلسل "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا.القرار جاء بعد مفاوضات قليلة مع "العدل جروب" وإخبارها بالموقف الحرج الذي وضع فيه المسلسل بسبب أزمات سارة التونسي والإصرار على استبعادها من العمل الجديد بسبب مشكلاتها المتزايد مع طاقم العمل مؤخرًا.وتقدم أروى خلال الأحداث "ضرة" النجمة يسرا، وتحدث مشكلات طوال الأحداث بينهما حتى النهاية، وتعيد "أروى" جميع مشاهد "التونسي" مرة أخرى، ما سيسبب ضغطًا كبيرًا عليها خاصة مع جود مشاهد مع النجمة يسرا ويعطل الخريطة الموضوعة للتصوير منذ بدايته ويزيد من ساعات التصوير، خاصة جدول الفنانة أروى جودة المنضمة حديثًا لطاقم العمل.