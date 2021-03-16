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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العلاقات المصرية الفيتنامية على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:28 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ يعقد في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ لقاء جديد من لقاءات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بالعلاقات المصرية الفيتنامية.

ويستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة٬ يليها كلمة السفير تران ثانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة. ويعقبها كلمة السفير رضا الطايفي سفير جمهورية مصر العربية الأسبق بفيتنام.

بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الفيتنامي؛ من بينهم: الفنان التشكيلي أحمد الجنايني - المخرجة المسرحية والمتخصصة في فن العرائس المائية مي مهاب٬ وعبد العزيز إبراهيم المصور الفوتوغرافي. وتدير الأمسية د. سعاد شوقي - رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية فيتنام. هذا وتبث الأمسية "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

يشار إلي أن أول زيارة لرئيس جمهورية فيتنام كانت في عام 2009 على هامش مشاركته بقمة عدم الانحياز٬ بينما تعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة فيتنام عام 2017 هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصرى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

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