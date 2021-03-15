وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة نالت العديد من التكريمات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون البلاد، وذلك نظرا لدورها المتميز داخل المجتمع.وأضافت مكرم خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية، أن المرأة المصرية تولت العديد من المناصب، حيث ان الحكومة الحالية بها 8 وزيرات بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.وقدمت السفيرة نبيلة مكرم التهنئة لنائبات مصر على توليهم هذه المسئولية العظيمة، فيما قدمت أيضا التهنئة لربات المنازل، مؤكدة أن المرأة المصرية تكشف عن انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية لما حققته من إنجازات على أرض الواقع.وأكدت أن الدولة المصرية حرصت على التطوير المستمر لأساليب المعيشة مقارنة بدول أخرى، موجهة الشكر لنائبات مصر وذلك لزيارتهم العاصمة الإدارية اليوم ودعمهم للدولة المصرية.وكان وفد من نائبات مصر عضوات مجلس النواب قد بدأ زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية للتأكيد على تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت.ويضم الوفد عدد كبير من النائبات بمختلف التيارات السياسية في تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية في مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وما تمثله من شريان جديد للحياة في مصر ولاستعراض النجاحات والإنجازات على أرض الواقع بسواعد المصريين إيذانًا بميلاد الجمهورية الجديدة على أرض العاصمة الإدارية.