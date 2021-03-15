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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البستاني يشيد بالتوسع في التمويل العقاري لمحدودي الدخل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:36 م
محمد البستاني، عضو
محمد البستاني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين
أسماء إبراهيم
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أكد محمد البستاني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق برنامج للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بـ3%، يدل على مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ريادة النهوض بالقطاع العقاري في مصر.

وأضاف «البستاني»، لـ"الدستور"، أن القرار يدل على حرص واهتمام الرئيس بمحدودي ومتوسطي الدخل، واستكمال ما بدأه من مشروعات في الإسكان الاجتماعي ومشروع سكن لكل المصريين، إضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرات عديدة للنهوض بقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تلك المبادرة أول مرة تحدث في تاريخ مصر، وهدفها تسكين المواطن في أفضل سكن ومعيشة، مؤكدًا أنها ستحدث انتعاشة في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى حل مشاكل كثيرة جدًا لمحدودى ومتوسطي الدخل.

أضاف «البستاني» أن المبادرة ستؤدي إلي خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمهندسين والعمال، فضلًا عن تشغيل المصانع الخاصة بمواد البناء مثل الأسمنت، الحديد، الطوب، وغيرها.

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