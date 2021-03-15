العراق: نجحنا في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين القوى السياسية في العراق جميعا إلى خلق خطاب وطني موحد، مشيرا إلى نجاح بلاده في خفض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60 %.وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم مقر وزارة الخارجية: "يجب علينا جميعا خلق خطاب وطني موحد، ننطلق منه إلى حوار أوسع على مستوى المنطقة لتأمين مصالح شعبنا والسلم والاستقرار الإقليميين".وأضاف الكاظمي "لقد نجحنا في تطوير دبلوماسية نشطة خلال فترة هذه الحكومة، حيث فعّلنا الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وانتقلنا نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما أننا نجحنا بتخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%".وأكد الكاظمي: "أن الدبلوماسية العراقية ساعدت العراق أيضا على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة منا والتي وقفت بجانب العراق في أزمته الاقتصادية وما زالت تقدم الدعم لنا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق الورقة البيضاء".وتابع الكاظمي: "انفتحنا نحو جميع القوى الإقليمية والدولية، ما خلق انطباعا ايجابيا عن العراق واستقراره السياسي والفرص التأريخية الكبرى له وجاءت زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ضمن هذه الجهود، ليقدم دعما معنويا كبيرا للعراق، ورسالة للجميع بأن العراق بيئة للتلاقي بين الأديان والحضارات، وأنه يتجاوز محنة الحرب والدمار الذي سببه داعش، وأن الشعب العراقي شعب محب للسلام وفخور بتنوعه الديني والاجتماعي والسياسي".واستطرد الكاظمي: "لدينا مذكرات تفاهم واتفاقيات عدة عملنا عليها خلال هذه الفترة مع كل جيراننا العرب والإيرانيين والأتراك، رغم كل الخلافات الموجودة بين هذه القوى وطرحنا فكرة المشرق الجديد ونعمل على تطبيقها من خلال إيجاد مصالح مشتركة واسعة بين العراق والأردن ومصر، من شأنها أن تخلق منطقة اقتصادية مزدهرة تنتفع منها جميع القوى في المنطقة ويلعب العراق فيها دورا رئيسيا".ومضى رئيس الوزراء العراقي: "لدينا علاقات متنوعة مع المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج الأخرى، وماضون باستثمارات عدة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، وأكملنا اتفاقية ربط السكك الحديدية بين العراق وإيران، ما سيربط العراق بشمال الصين ويخلق فرصا اقتصادية واسعة له".