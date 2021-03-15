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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل خلي بالك من زيزي لأمينة خليل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:39 م
أمينة خليل
أمينة خليل
منار إبراهيم
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يواصل صناع مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي تخوض بطولته الفنانة أمينة خليلة تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، للحاق بموسم رمضان 2021، ومن اللافت للنظر أنه يحمل نفس عنوان فيلم «خلي بالك من زيزي» للفنان الراحل فؤاد المهندس والسندريلا سعاد حسني وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية.

قصة مسلسل خلي بالك من زيزي لأمينة خليل في رمضان 2021

وتدور أحداث المسلسل إطار كوميدي مشوق يسلط الضوء على أجواء الأسرة المصرية بالإضافة إلى اهتمامات كل فرد من الأسرة وانشغالاته ومواجهاته، فضلًا عن دور المرأة في المجتمع، وتلعب أمينة خليل دور شابة تدرس في الجامعة تتعرف علي شريك حياتها وهو زميل لها في نفس الجامعة ويجسده الفنان الشاب علي قاسم ليتزوجا ثم يتعرضا لسلسلة من المشكلات، ويلعب الفنان محمد ممدوح دور محام يساند أمينة خليل لدى تعرضها للأزمات خلال أحداث المسلسل.

فريق عمل مسلسل خلي بالك من زيزي في رمضان 2021

ينتمي مسلسل خلي بالك من زيزي لنوعية الداما ذات الـ15 حلقة، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أمينة خليل كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، نهى عابدين، صبري فواز، علي قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسلات رمضان 2021

ومن المقرر عرضه على شاشة قناة mbc مصر.

تفاصيل مسلسل ليه لأ لـ أمينة خليل رمضان 2020


وكانت الفنانة أمينة خليل خاضت تجربة مسلسل الـ15 حلقة خلال العام الماضي بمسلسل "ليه لأ" والذي أثار ضجة كبيرة وخاصة بتتر العمل الذي قامت بغناؤه المطربة أمال ماهر ويحمل عنوان "اللي قادرة على التحدي.

 وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعيًا لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة "عالية" الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم، خصوصًا البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها، وشارك في بطولة المسلسل كل من هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين.

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