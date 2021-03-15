مسلسلات رمضان2021.. قصة مسلسل اللي مالوش كبير لياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2021

قصة مسلسل اللي مالوش كبير لياسمين عبد العزيز

يتواجد العمل بين مسلسلات رمضان 2021 ونقدم لمتابعي الدستور قصة مسلسل اللي مالوش كبير لياسمين عبد العزيز الذي يعتبر من الأعمال المنتظرة خلال هذا العام الدرامي الضخم الذي ينطلق قبل أقل من شهر، وقاربت النجمة ياسمين عبد العزيز على الانتهاء من ثلثي العمل الجديد في خطة منظمة وضعها المخرج مصطفى فكري.



تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز صاحبة شخصية غزل في العمل الجديد في أزمات منذ بداية العمل بسبب الخلافات مع الأسرة التي تجبرها على أشياء لا ترضيها ومنها الزواج من رجل يجبرها ولكنها تستطيع خلال الأحداث التخلص من هذه الأزمات وتهرب منها وفي طريقها تتعرف على شخصية سيف الخديوي الذي يقدمها الفنان أحمد العوضي الذي يعمل مع مجموعة من رجاله من الفنانين الشباب وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث ويواجهان المشكلات معا في محاولة للتخلص منها.



قنوات عرض وأبطال مسلسل اللي مالوش كبير



من المتوقع أن يعرض المسلسل الجديد وبصورة حصرية خلال رمضان القادم عبر شاشات سي بي سي وسي بي سي دراما بالإضافة إلى عرض العمل عبر منصة واتش إت.





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والعمل من بطولة كلا من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وعايدة رياض ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل وبدرية طلبة وأحمد سعيد عبد الغني وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.







ينتظر الجمهور مسلسلات رمضان 2021 ويبحثون عن قصة مسلسل اللي مالوش كبير لياسمين عبد العزيز بكثرة خلال الساعات الماضية خاصة بعد نشر البوسترات الرسمية للعمل التي جمعة بين ياسمين وأحمد العوضي بالإضافة على بوسترات منفردة لكل طرف.