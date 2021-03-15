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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل موسى لـ محمد رمضان

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:02 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد قدري
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يبحث محبو الدراما التليفزيونية وخاصة الرمضانية بكثافة عن مسلسلات رمضان 2021 وقصة مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، ونكشف خلال هذا التقرير تفاصيل العمل الدرامي الملحمي المنتظر من قبل الجماهير والذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم.

قصة مسلسل موسى بطولة محمد رمضان

يفضل متابعو مسلسلات رمضان 2021 البحث عن قصص الأعمال الجديد ونقدم قصة مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، حيث انتهى محمد رمضان من أكثر من نصف أحداث المسلسل الجديد المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويقدم رمضان دور شاب من الصعيد في حقبة زمنية بعيدة زامنت تواجد الإنجليز في مصر، ويقود مجموعة من الرجال ويسطون على معسكرات الإنجليز.

ويدخل موسى خلال الأحداث في علاقة عاطفية تغير حياته رأسا على عقب وتغير وجهته تماما كما يرتبط خلال الأحداث بعلاقة قوية مع جده نظرا لوفاة والده ويقدم الفنان محمد رحان دور الجد الناصح والمرشد له في الأحداث، وينتقل من أقصى الصعيد إلى القاهرة خلال الجزء الثاني من الأحداث وتبدأ طبيعة حياته تتغير وتفكيره يتغير إلى حد كبير وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع مسلسل موسى لمحمد رمضان

يقدم الفنان محمد رمضان مسلسله الجديد موسى بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة سمية الخشاب، ورياض الخولي ومنذر ريحانة وتارا عماد وهبة مجدي وأسماء جلال وسيد رجب وصبري فواز و فريدة سيف النصر ورامى وحيد ومحمد عز وجوري بكر ومدير التصوير محمد مختار، وموسيقى التصويرية لتامر كروان.

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مونتاج سولافة نورالدين، مصممة أزياء دكتورة سامية عبدالعزيز وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.


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