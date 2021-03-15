القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار 2021
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:43 م
هالة أمينطباعة
بعد التأخيرات العديدة بسبب جائحة كورونا، وصلت ترشيحات الأوسكار, فقد أعلن كل من الممثلة بريانكا شوبرا وزوجها المطرب ونيك جوناس عن الترشيحات النهائية لجائزة الأوسكار في عرض مباشر اليوم الإثنين.
ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 93 في مسرح دولبي في 25 أبريل، بعد تأجيل موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 28 فبراير، ولكن على الرغم من الظروف غير المسبوقة لهذا العام، إلا إن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة كانت مصممة على تقديم عرض متميز.
وقال متحدث باسم الأكاديمية لمجلة Variety الأمريكية، "في هذا العام الفريد فإن الأكاديمية مصممة على تقديم جوائز أوسكار لا مثيل لها، مع إعطاء الأولوية للصحة العامة والسلامة لجميع المشاركين وبسبب الإجراءات الاحترازية سيتم بث الحفل مباشرة من مواقع متعددة، بما في ذلك مسرح دولبي التاريخي"
وتُعد جوائز الأوسكار الحدث السينمائي الأكثر مشاهدة لهذا العام، مع جوائز إيمي وجولدن جلوب وجرامي، وعلى الرغم من أن عرض العام الماضي قد حصل على تقييمات منخفضة على الإطلاق بإجمالي 23 مليون متفرج، إلا أن الحفل لا يزال ثاني أعلى حدث سنوي تقييمًا بعد عرض السوبر باول.
وجاءت الترشيحات النهائية بحسب إعلان الأكاديمية منذ دقائق على النحو التالي:
أفضل فيلم:
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
أفضل مخرج:
توماس فينتربيرج
ديفيد فينشر
لي إسحاق تشونج
كلوي تشاو
إميرالد فينيل
أفضل ممثل:
ريز أحمد
تشادويك بوسمان
أنتوني هوبكنز
جاري أولدمان
ستيفن يون.
أفضل ممثلة:
فيولا ديفيس
أندرا داي
فانيسا كيربي
فرانسيس مكدورماند
كاري موليجان
أفضل ممثل مساعد:
ساشا بارون كوهين
دانيال كالويا
ليزلي أودوم جونيور
بول راسي
لاكيث ستانفيلد.
أفضل ممثلة مساعدة:
ماريا باكالوفا
جلين كلوز
أوليفيا كولمان
أماندا سيفريد
يون يوه جونج
أفضل فيلم أجنبي:
"جولة أخرى" الدنمارك
"الأيام الحلوة" هونج كونج
"جماعي" (رومانيا)
"الرجل الذي باع ظهره" تونس
"Quo Vadis، Aida؟" البوسنة والهرسك.
ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 93 في مسرح دولبي في 25 أبريل، بعد تأجيل موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 28 فبراير، ولكن على الرغم من الظروف غير المسبوقة لهذا العام، إلا إن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة كانت مصممة على تقديم عرض متميز.
وقال متحدث باسم الأكاديمية لمجلة Variety الأمريكية، "في هذا العام الفريد فإن الأكاديمية مصممة على تقديم جوائز أوسكار لا مثيل لها، مع إعطاء الأولوية للصحة العامة والسلامة لجميع المشاركين وبسبب الإجراءات الاحترازية سيتم بث الحفل مباشرة من مواقع متعددة، بما في ذلك مسرح دولبي التاريخي"
وتُعد جوائز الأوسكار الحدث السينمائي الأكثر مشاهدة لهذا العام، مع جوائز إيمي وجولدن جلوب وجرامي، وعلى الرغم من أن عرض العام الماضي قد حصل على تقييمات منخفضة على الإطلاق بإجمالي 23 مليون متفرج، إلا أن الحفل لا يزال ثاني أعلى حدث سنوي تقييمًا بعد عرض السوبر باول.
وجاءت الترشيحات النهائية بحسب إعلان الأكاديمية منذ دقائق على النحو التالي:
أفضل فيلم:
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
أفضل مخرج:
توماس فينتربيرج
ديفيد فينشر
لي إسحاق تشونج
كلوي تشاو
إميرالد فينيل
أفضل ممثل:
ريز أحمد
تشادويك بوسمان
أنتوني هوبكنز
جاري أولدمان
ستيفن يون.
أفضل ممثلة:
فيولا ديفيس
أندرا داي
فانيسا كيربي
فرانسيس مكدورماند
كاري موليجان
أفضل ممثل مساعد:
ساشا بارون كوهين
دانيال كالويا
ليزلي أودوم جونيور
بول راسي
لاكيث ستانفيلد.
أفضل ممثلة مساعدة:
ماريا باكالوفا
جلين كلوز
أوليفيا كولمان
أماندا سيفريد
يون يوه جونج
أفضل فيلم أجنبي:
"جولة أخرى" الدنمارك
"الأيام الحلوة" هونج كونج
"جماعي" (رومانيا)
"الرجل الذي باع ظهره" تونس
"Quo Vadis، Aida؟" البوسنة والهرسك.