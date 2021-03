القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار 2021

بعد التأخيرات العديدة بسبب جائحة كورونا، وصلت ترشيحات الأوسكار, فقد أعلن كل من الممثلة بريانكا شوبرا وزوجها المطرب ونيك جوناس عن الترشيحات النهائية لجائزة الأوسكار في عرض مباشر اليوم الإثنين.ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 93 في مسرح دولبي في 25 أبريل، بعد تأجيل موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 28 فبراير، ولكن على الرغم من الظروف غير المسبوقة لهذا العام، إلا إن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة كانت مصممة على تقديم عرض متميز.وقال متحدث باسم الأكاديمية لمجلة Variety الأمريكية، "في هذا العام الفريد فإن الأكاديمية مصممة على تقديم جوائز أوسكار لا مثيل لها، مع إعطاء الأولوية للصحة العامة والسلامة لجميع المشاركين وبسبب الإجراءات الاحترازية سيتم بث الحفل مباشرة من مواقع متعددة، بما في ذلك مسرح دولبي التاريخي"وتُعد جوائز الأوسكار الحدث السينمائي الأكثر مشاهدة لهذا العام، مع جوائز إيمي وجولدن جلوب وجرامي، وعلى الرغم من أن عرض العام الماضي قد حصل على تقييمات منخفضة على الإطلاق بإجمالي 23 مليون متفرج، إلا أن الحفل لا يزال ثاني أعلى حدث سنوي تقييمًا بعد عرض السوبر باول.وجاءت الترشيحات النهائية بحسب إعلان الأكاديمية منذ دقائق على النحو التالي:أفضل فيلم:The FatherJudas and the Black MessiahMankMinariNomadlandPromising Young WomanSound of MetalThe Trial of the Chicago 7أفضل مخرج:توماس فينتربيرجديفيد فينشرلي إسحاق تشونجكلوي تشاوإميرالد فينيلأفضل ممثل:ريز أحمدتشادويك بوسمانأنتوني هوبكنزجاري أولدمانستيفن يون.أفضل ممثلة:فيولا ديفيسأندرا دايفانيسا كيربيفرانسيس مكدورماندكاري موليجانأفضل ممثل مساعد:ساشا بارون كوهيندانيال كالوياليزلي أودوم جونيوربول راسيلاكيث ستانفيلد.أفضل ممثلة مساعدة:ماريا باكالوفاجلين كلوزأوليفيا كولمانأماندا سيفريديون يوه جونجأفضل فيلم أجنبي:"جولة أخرى" الدنمارك"الأيام الحلوة" هونج كونج"جماعي" (رومانيا)"الرجل الذي باع ظهره" تونس"Quo Vadis، Aida؟" البوسنة والهرسك.