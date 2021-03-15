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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مع اقتراب شم النسيم 2021 .. طريقة تمليح الفسيخ في المنزل

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:27 م
شم النسيم
شم النسيم
شيماء حسين
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مع اقتراب شم النسيم 2021 تعرف على طريقة تمليح الفسيخ في المنزل وفقا لشروط وزارة الصحة والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث يرفض الكثير شرائها لضمان جودة المنتج وعدم وجود روائح كريهة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الاحتفال بعيد الربيع و طقوس الاحتفال به سنويا في مص.

مع اقتراب شم النسيم 2021 تعرف على طريقة تمليح الفسيخ في المنزل

يرغب الكثير من المصريين في الاحتفال بعيد الربيع والمعروف باسم شم النسيم وفقا الطقوس الفرعونية القديمة المتعارف عليها وتناول المأكولات البحرية المرتبطة بهذا الاحتفال مثل الرنجة والفسيخ لذلك يسعى الكثير حاليا إلى تخليل الأسماك المملحة لتفادي خطر تناوله من مصادر غير معروفة حيث يشترى الكثير أسماك البوري الطازجة و تنشيفها جيد جدا من أى مياه به عقب تنظيف الخياشيم ووضع خليط من الملح والشطة داخلها وغلق عدة أكياس بلاستيكية حوله جيدا حتى لا يدخل الهواء ويتعرض للعفن ويفتح عليه عقب مرور 20 يوم على الأقل من المليحه.

إجازة شم النسيم 2021 

يحتفل المصريين سنويا بعيد الربيع منذ أكثر من 4 الألف سنة لحسابات الشهور القبطية وفقا لحركة الشمس حيث يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات العامة لشم النسيم والهواء العليل وتناول المأكولات البحرية والبصل الأخضر والخس والخيار وتلوين البيض كما تمنح الدولة العاملين بالجهاز الإداري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص والحكومي ليتمكنوا من الاحتفال به والذي يصادف هذا العام 2021 الاثنين 3 مايو 21 رمضان حيث يحتفل به ضمن أيام الشهر الكريم والذي يتم حسابه فلكيا وفقا لحركة القمر ضمن التقويم الهجري.

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موعد عيد شم النسيم 2021

حكم الاحتفال بعيد الربيع 

مع اقتراب شم النسيم 2021 تعرف على طريقة تمليح الفسيخ في المنزل وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء المصرية والتي إجازة الاحتفال بعيد شم النسيم الفرعوني حيث يعد نوعا من تأكيد الأواصر بين جميع فئات المجتمع المصري ويعمل على الترابط الاجتماعي حيث أنها عادات فرعونية قديمة ترتبط بموسم الحصاد كنوع من الفرح على مجهود طوال العام من تعب الزراعة والري ومراعاة الزرع.


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