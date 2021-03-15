موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والرنجة

اسعار الفسيخ والرنجة



- كيلو السمك البوري يتراوح بين 40 جنيها إلى 45 جنيها.



- السمك البلطي يتراوح بين 20 جنيها إلى 24 جنيها.



- سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 400 جرام.. 130 جنيها.



- برطمان فسيخ بوري جزال 750 جراما.. 180 جنيها.



- برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جراما.. 160 جنيها.



- بطارخ بلدي من 1200 إلى 1450 جنيها للكيلو.



- فسيخ بوري ترواح من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.



- رنجة هولندي من 50 إلى 65 جنيها للكيلو.



- علبة فسيخ فيليه 400 جرام.. 95 جنيها.



- علبة فسيخ فيليه 750 جراما.. 190 جنيها.



- علبة ملوحة 450 جراما.. 80 جنيها. تابع أيضاً:

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- علبة سردين 500 جرام.. 45 جنيها.

- علبة انشوجة فيليه 250 جراما.. 30 جنيها.

- برطمان رنجه فيليه 500 جرام.. 38 جنيها.

- برطمان بطارخ رنجة 350 جراما.. 32 جنيها.

- برطمان بطارخ فسيخ 200 جرام.. 50 جنيها.

- برطمان بطارخ بلدي 200 جرام.. 150 جنيها.

- برطمان فسيخ بوري مخلي 300 جرام.. 100 جنيه.

- برطمان فسيخ بوري جزل 400 جرام.. 100 جنيه.

- برطمان ملوحة أسواني مخلي 300 جرام.. 55 جنيها.

- برطمان ملوحة أسواني بيبي 400 جرام.. 35 جنيها.

- برطمان سردين مغربي مخلي 400 جرام.. 55 جنيها.

- برطمان رنجة هولندي سوبر 750 جراما.. 90 جنيها.

- برطمان بطارخ هولندي 600 جرام.. 75 جنيها.

- علبة ملوحة 450 جراما.. 80 جنيها.

تصدرت مؤشرات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عمليات البحث عن موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والرنجة، والذي يعد من أهم الأعياد الفرعونية المتضمنة للعديد من الموروثات والمظاهر الاحتفالية المصرية، كالخروج على ضفاف النيل والمتنزهات العامة، وأيضًا تناول المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة، حيث كانوا القدماء المصريين يقدسون معنى الخير والذي كان يتمثل في الربيع حيث تتفتح الأزهار وتنمو الأشجار والزرع ويطرح الخير مع قدوم الربيع.ومن المقرر أن يوافق موعد شم النسيم هذا العالم يوم الإثنين 3 مايو 2021، ويتم منح يوم شم إجازة في كل عام للعاملين في القطاع العام والمصالح الحكومية والبنوك، كما تصدر وزارة القوى العاملة قرارا مماثلا للقطاع الخاص.سجل متوسط سعر كيلو الفسيخ 100 جنيه، فيما يتحدد سعر الرنجة حسب الحجم لتبدأ من 33 جنيها إلى 46 جنيها للكيلو الواحد.