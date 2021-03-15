مسلسلات رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل النمر لـ محمد إمام

قنوات عرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام

يبحث الكثير عن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة عن قنوات عرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام، حيث كشف نجل الزعيم خلال الساعات الماضية عن عرض مسلسله الجديد عبر شاشات تليفزيون الحياة وهي نفس الشاشة التي عرضت آخر أعماله "هوجان" وحقق نجاحا كبيرا.







كما يعرض مسلسل النمر العمل على شاشة تلفزيون أبو ظبي، بالإضافة إلى تواجد العمل على كلا من منصتي واتش إت المتاحة لكل جمهورها في كل مكان، ومنصة شاهد أيضا التي تعاقدت على محتوى المسلسل الجديد. اقرأ أيضًا: «الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف) «فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

أبطال وصناع مسلسل النمر أطلقت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي البوسترات التشويقية المنفردة لمسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام وبدء الحملة الترويجية للعمل الجديد الذي يشارك في بطولته كلا من محمد إمام والفنانة الشابة هنا الزاهد والنجمة نرمين الفقى ومحمود حافظ والفنان محمد مهران والفنان محمد رياض، والفنانة الشابة ولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب وضيوف الشرف. أطلقت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي البوسترات التشويقية المنفردة لمسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام وبدء الحملة الترويجية للعمل الجديد الذي يشارك في بطولته كلا من محمد إمام والفنانة الشابة هنا الزاهد والنجمة نرمين الفقى ومحمود حافظ والفنان محمد مهران والفنان محمد رياض، والفنانة الشابة ولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب





والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والأكشن مع لمسة كوميدية للعمل حيث يتحول بطل العمل لزعيم تشكيل عصابي في منطقة الصاغة ويظل مطاردا.

نقدم خلال هذا التقرير قنوات عرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم مع بدء الحملة الترويجية للعمل الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يهتم الكثير بأخبار نجل الزعيم الشاب وانتظار مسلسله الجديد الذي ينافس كبار النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2021.