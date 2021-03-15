رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقي: نجحنا في خفض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:40 م
الكاظمي
الكاظمي
منار أحمد
طباعة
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، النجاح في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%.

وفي يناير الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بتخفيض أكثر من القوات الاجنبية والامريكية الي النصف خلال الفترة المقبلة.

أوضح الكاظمي في حينها، أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال انسحاب أكثر من نصف تلك القوات كثمرة للحوار الإستراتيجي المتواصل مع واشنطن، مع الإبقاء على مئات من عناصرها فقط، وذلك بهدف التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني. وأكد الكاظمي أن العراق لن يكون ملعبًا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم. إلى ذلك حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية عبر قصف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

ورش تدريبية لترجمة اللغة اليونانية بالمركز القومي

غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات

القومى للترجمة يطلق ورشًا تدريبية عن اللغة الألمانية

موعد إعلان الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون