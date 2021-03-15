رئيس الوزراء العراقي: نجحنا في خفض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، النجاح في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%.وفي يناير الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بتخفيض أكثر من القوات الاجنبية والامريكية الي النصف خلال الفترة المقبلة.أوضح الكاظمي في حينها، أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال انسحاب أكثر من نصف تلك القوات كثمرة للحوار الإستراتيجي المتواصل مع واشنطن، مع الإبقاء على مئات من عناصرها فقط، وذلك بهدف التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني. وأكد الكاظمي أن العراق لن يكون ملعبًا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم. إلى ذلك حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية عبر قصف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد.