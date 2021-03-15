مسلسل لعبة نيوتن ينضم لقائمة مسلسلات المنصات في رمضان
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:26 م
محمد قدريطباعة
انضم مسلسل لعبة نيوتن من بطولة النجمة منى زكي، لقائمة المسلسلات التي تعاقدت منصة شاهد لعرضها لجمهورها في الموسم الرمضاني القادم، بالإضافة لعدد كبير من المسلسلات المصرية المختلفة، وذلك مع بدء الترويج للعمل الجديد.
قنوات عرض مسلسل لعبة نيوتنوجاء ذلك بعد تعاقد شبكة تليفزيون دبي على العمل خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مسلسلي "ضد الكسر" لنيللي كريم و"حرب أهلية" ليسرا، ضمن المسلسلات المصرية التي تفضل القنوات العربية عرضها ومن المقرر أن يعرض المسلسل الجديد على إحدى القنوات المصرية التي سيتم تحديدها خلال الساعات القادمة لتنضم إلى باقي القنوات العارضة.
طاقم عمل مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل "لعبة نيوتن"، من محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، وعائشة بن أحمد ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود النجمة منى زكي بمسلسل ينتمي إلى فئة أعمال الإثارة والتشويق من خلال مهندسة زراعية تعمل في مزرعة أحد رجال الأعمال وتتزوجه وبعد فترة تكتشف أسرار مهمة وخيانته التي لا تسمح بها وتدخل في مرحلة صراعات كبيرة تحاول الخروج منها مع الأحداث ليظهر لها رجل آخر في حياتها.
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ويمثل هذا المسلسل عودة الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين، ويأتي ذلك في ظل نشاطها الفني بشكل عام بعد فيلمها الأخير الصندوق الأسود الذي قدمته مع مصطفى خاطر ومحمد فراج وحقق مردودا فنيا كبيرا كما تستعد بعد رمضان لعمل آخر في السينما باسم القاهرة مكة تعد له منذ سنوات طويلة.
ويمثل هذا المسلسل عودة الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين، ويأتي ذلك في ظل نشاطها الفني بشكل عام بعد فيلمها الأخير الصندوق الأسود الذي قدمته مع مصطفى خاطر ومحمد فراج وحقق مردودا فنيا كبيرا كما تستعد بعد رمضان لعمل آخر في السينما باسم القاهرة مكة تعد له منذ سنوات طويلة.