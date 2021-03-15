مسلسل لعبة نيوتن ينضم لقائمة مسلسلات المنصات في رمضان

طاقم عمل مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن"، من محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، وعائشة بن أحمد ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود النجمة منى زكي بمسلسل ينتمي إلى فئة أعمال الإثارة والتشويق من خلال مهندسة زراعية تعمل في مزرعة أحد رجال الأعمال وتتزوجه وبعد فترة تكتشف أسرار مهمة وخيانته التي لا تسمح بها وتدخل في مرحلة صراعات كبيرة تحاول الخروج منها مع الأحداث ليظهر لها رجل آخر في حياتها.

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