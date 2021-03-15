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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

البحث عن مسجل خطر أصاب أمين شرطة بطلق ناري

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:51 م
حبس
حبس
ندى حمدي
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة؛ تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط "إبراهيم م" الشهير ب"النمس" مسجل خطر مطلوب في عدة قضايا، والذي قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه حملة أمنية أعدت لضبطه مما تسبب في إصابة أمين شرطة بطلق ناري في اليد ولاذ المتهم بالفرار وسط الزراعات بقرية كفر قنديل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

البداية بورود معلومات إلى المقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة؛ مفادها تواجد "إبراهيم م" الشهير ب"النمس" مسجل خطر مطلوب في عدة قضايا؛ بقرية كفر قنديل بدائرة المركز؛ وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة وكره الإجرامي؛ استشعر قدوم القوة فبادر بإطلاق النيران صوب القوة الأمنية، ونتج عن ذلك إصابة أمين شرطة بطلق ناري في منطقة اليد؛ ولاذ المتهم بالفرار وسط الزراعات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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