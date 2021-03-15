الهند والصين تستكملان المباحثات لحل المشكلات الحدودية العالقة

أعلنت الهند أنها ستستكمل مباحثاتها مع جارتها الصين لحل المشاكل العالقة في "خط السيطرة الفعلية" وهو خط الترسيم الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها الهند والأراضي التي تسيطر عليها الصين في إقليم "لداخ" الشرقي الحدودي، من أجل استعادة الاستقرار والهدوء في تلك المنطقة الحدودية.وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية "ف. موراليدهاران" إن مسؤولين عسكريين من البلدين عقدوا مباحثات في 20 فبراير الماضي؛ للاتفاق على فض الاشتباك في نقاط احتكاكية أخرى بالمنطقة.وأشار إلى أن وزير الدفاع الهندي أعلن عن التوصل لاتفاق مع الصين يشمل فض الاشتباك في شمال وجنوب ضفتي بحيرة "بانجونج ستو"، وهو الأمر الذي تم بالفعل، بحسب ما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز".وحول اعتراف الصين بمقتل جنود لها في المناوشات الحدودية الأخيرة مع الهند العام الماضي، أوضح الوزير الهندي أن الصين أعلنت في 19 فبراير الماضي عن منح ألقاب فخرية وأوسمة للجنود الذين قتلوا في الاشتباكات.وأضاف أن بكين اعترفت للمرة الأولى، في فبراير الماضي، بمقتل خمسة ضباط وجنود خلال الاشتباكات الحدودية مع نيودلهي، بينما قُتل 20 جنديا هنديا في الاشتباكات.جدير بالذكر أن جيشي البلدين سحبا قواتهما من الضفاف الشمالية والجنوبية لبحيرة "بانجونج ستو" بعد سلسلة من مباحثات عسكرية ودبلوماسية في أعقاب النزاع الحدودي في مايو الماضي.