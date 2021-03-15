رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند والصين تستكملان المباحثات لحل المشكلات الحدودية العالقة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:34 ص
الهند والصين
الهند والصين
أ ش أ
طباعة
أعلنت الهند أنها ستستكمل مباحثاتها مع جارتها الصين لحل المشاكل العالقة في "خط السيطرة الفعلية" وهو خط الترسيم الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها الهند والأراضي التي تسيطر عليها الصين في إقليم "لداخ" الشرقي الحدودي، من أجل استعادة الاستقرار والهدوء في تلك المنطقة الحدودية.

وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية "ف. موراليدهاران" إن مسؤولين عسكريين من البلدين عقدوا مباحثات في 20 فبراير الماضي؛ للاتفاق على فض الاشتباك في نقاط احتكاكية أخرى بالمنطقة.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الهندي أعلن عن التوصل لاتفاق مع الصين يشمل فض الاشتباك في شمال وجنوب ضفتي بحيرة "بانجونج ستو"، وهو الأمر الذي تم بالفعل، بحسب ما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز".

وحول اعتراف الصين بمقتل جنود لها في المناوشات الحدودية الأخيرة مع الهند العام الماضي، أوضح الوزير الهندي أن الصين أعلنت في 19 فبراير الماضي عن منح ألقاب فخرية وأوسمة للجنود الذين قتلوا في الاشتباكات.

وأضاف أن بكين اعترفت للمرة الأولى، في فبراير الماضي، بمقتل خمسة ضباط وجنود خلال الاشتباكات الحدودية مع نيودلهي، بينما قُتل 20 جنديا هنديا في الاشتباكات.

جدير بالذكر أن جيشي البلدين سحبا قواتهما من الضفاف الشمالية والجنوبية لبحيرة "بانجونج ستو" بعد سلسلة من مباحثات عسكرية ودبلوماسية في أعقاب النزاع الحدودي في مايو الماضي.

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء