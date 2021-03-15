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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية.. ودانون يقفز بعد الإطاحة بالرئيس التنفيذي

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:24 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين على خلفية مكاسب شركة المواد الغذائية الفرنسية دانون وشركة الأدوية السويسرية روش القابضة، مع تفاؤل إزاء تعاف اقتصادي قوي يهدئ المخاوف بشأن تسارع التضخم.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليقترب قليلا من أعلى مستوى سجله العام الماضي، وكانت قطاعات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات من أكبر الرابحين.

وقفز سهم دانون 4.9 بالمئة بعد أن عزل مجلس إدارة الشركة إيمانويل فابر من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رضوخا لضغوط متزايدة من المساهمين.

وارتفع سهم روش واحدا بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستشتري جنمارك دياجنوستكس، صانع اختبارات التشخيص الجزيئي ومقره الولايات المتحدة، في صفقة قيمتها 1.8 مليار دولار.

تعززت المعنويات أيضا بفضل زيادة نشاط المصانع وقطاع التجزئة في الصين في أول شهرين من العام، متجاوزا التوقعات، إذ عزز الاقتصاد تعافيه السريع من شلل أصابه جراء تفشي فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

وارتفعت أسهم صانع السيارات ستيلانتيس، المدرج في ميلانو، 3.9 بالمئة بعد أن بدأ دويتشه بنك تغطية للسهم بتوصية "بالشراء".

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