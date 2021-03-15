وزير الإسكان يؤكد أهمية وجود جيل ثان من القيادات الشابة بالشركات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية دعم وجود جيل ثان من القيادات الشابة بالشركات بمختلف المحافظات، وضرورة متابعة وتقييم أداء جميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يلبي متطلبات أداء الخدمة على أحسن وجه، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.جاء ذلك في تصريح لوزير الإسكان، خلال الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي وافقت في اجتماعها برئاسته، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالي 20202021، وذلك بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.ووجه وزير الإسكان بالتوسع في تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وخاصة في المنشآت والمباني الحكومية، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حاجة العمل في المشروعات الجديدة التي تدخل الخدمة، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة بالشركة، وخاصة في مجال تحلية مياه البحر.من جانبه، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهود التي تبذلها الشركة من أجل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي بأعلى المعايير، للاستفادة منها، وإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لذلك، وكذا تقديم خدمة متميزة للعملاء، وتنمية وعي المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.وقال رسلان: "تم تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل عداد المياه مُسبق الدفع، والتأكد من توافق البرنامج مع الشركات المُنتجة للعدادات، كما تم توريد نحو 540 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة، وتركيب 470 ألف عداد مُسبق الدفع لـ 17 ألف عداد منها بالجهات الحكومية، وجاري حاليًا إجراءات البت الفني لتوريد 570 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وتوريد 27 ألف عداد مسبق الدفع بأقطار كبيرة، موضحًا أنه تم توريد وتركيب حوالي 7.5 مليون عداد ميكانيكي منذ إنشاء الشركة القابضة بأقطار من 12 بوصة إلى 6 بوصات بجميع الشركات التابعة.وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تطوير الخدمات التجارية الإلكترونية، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للعملاء، وحوكمة الخدمات التجارية، وتم إطلاق (تطبيق 125 لسداد الفواتير وتقديم الشكاوى - تطبيق قراءتي لتسجيل القراءات - البوابة التجارية الإلكترونية لتعاقدات المياه والصرف - التحصيل الإلكتروني للفواتير - شحن العدادات مسبقة الدفع).