تحرير 3315 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 639 «سنتر» تعليمي بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 3272 محضرا للأفراد، و43 محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة، إلى جانب فض 857 سوقا، و355 شادر فرح ومآتم، وتشميع وغلق 693 مراكز للدروس الخصوصية منذ يوم 2021116.وأوضح محافظ الغربية أنه تم اليوم الإثنين، تحرير 14 محضر لمواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع 10 مواطنين بإجمالي مبلغ 500 جنيه، ولم يتم التصالح مع 4 مواطنين وتم تحويلهم للنيابة العامة.كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة،حيث تم فض 12 سوقا،و 7 أفراح ومآتم، وغلق وتشميع 2 مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.