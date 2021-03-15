12 مليار جنيه للتوسع فى مشروعات المزارع السمكية ببورسعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن عددًا من مشروعات المزارع السمكية بمحافظة بورسعيد تكلفت 12 مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه ثلاث سنوات.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن واحدًا من المشروعات المنفذة تم بمنطقة الديبة على مساحة 203 أفدنة، بتكلفة 7.1 مليار جنيه، لتغطية الزيادة المستمرة فى الإنتاج السمكى فى مصر.وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ عدد من الحواجز للأمواج بالمزارع السمكية بشرق بورسعيد بتكلفة 5 مليارات جنيه، كنوع من أنواع الحماية حفاظًا على صحة الأسماك وخلوها من الأمراض.