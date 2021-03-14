نبيلة مكرم: قانون الهجرة يستهدف حماية المصريين العاملين بالخارج

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بحضور النائب يسري المغازي رئيس اللجنة، والنائبين عباس عصمت السادات وأحمد فؤاد أباظة وكيلي اللجنة، والنائب أحمد مقلد أمين السر اللجنة، لبحث جهود الوزارة في عدد من الملفات المتعلقة بتلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة العاملين في دول الخليج.من جانبه، رحب النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالسفيرة نبيلة مكرم، قائلا: "إن الوزارة ترعى واحدًا من أهم ملفات العمل الوطني، ولدينا أمل كبير فيما تبذله من جهد لتحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف"، مضيفا أن وزيرة الهجرة نجحت في نقل عدد كبير من الأفكار التي تساهم في تلبية احتاجات المصريين بالخارج، وطرحت عددا من المبادرات التي تخدم هذه الفكرة، وتنتظر لجنة الشئون العربية الانتهاء من قانون الهجرة التي تعمل على إعداده وزارة الهجرة.من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للنائب يسري المغازي وجمي أعضاء اللجنة، قائلة إن وزارة الهجرة تضع في الاعتبار أكبر تجمع للمصريين بالخارج ويتواجد في منطقة الخليج، وقد استهدفت الدولة المصرية تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المصريين بالخارج، وتم العمل على عدد من المبادرات للوصول لهذا الهدف، حيث كانت بداية عمل وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخليج، وقالت: "إن لدينا دراية بالمطالب والمشكلات التي تواجه المصريين بهذه المنطقة، بداية من عقد العمل غير المسجل أو غير القانوني ليمثل بداية لعدد من المشكلات التي تواجه المصري هناك، كذلك عدم معرفة بعض المصريين بطبيعة القوانين بالدول المسافرين إليها".وأضافت مكرم: "أننا في مرحلة متقدمة من طرح قانون الهجرة، وتشهد الفترة الحالية وضع الرتوش الأخيرة على القانون بمجلس الوزراء ومن ثم سيتم عرضه على مجلس النواب"، مؤكدة أن القانون وما يشمله من صندوق رعاية المصريين بالخارج يأتي لصالح العمالة المصرية البسيطة في المنطقة العربية، ويتضمن طرق وسبل الهجرة الآمنة، ويشمل الباب الثاني صندوق رعاية المصريين بالخارج ومنها عودة الجثامين، مضيفة أن الباب الثالث من القانون يدور حول الكيانات المصرية بالخارج وتستهدف مواده تقنين أوضاع هذه الكيانات التي تمثل مصر خارجيا.