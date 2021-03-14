الجمعية الشرعية بالداخلة تنفذ مشروع زراعة النخيل للأيتام والأرامل

تتميز الجمعية الشرعية بمحافظة الوادي الجديد، بالمشروعات الخيرية طوال العام ومن أهم المشروعات مشروع الوقف الخيري زراعة النخيل على مساحة 3000 فدان لاستهداف 240 ألف نخلة بطريق المطار بمركز الداخلة بمدينة موط.أكد ذلك الشيخ محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بمدينة موط، مشيرا إلى أن الجمعية حققت إنجاز منقطع النظير في أقل من 6 شهور، حيث حققت الجمعية حفر 5 آبار، وتركيب طاقة شمسية بقدرة 150 حصان على 3 آبار، وجاري تركيب طاقة شمسية وطلمبات غاطس لبئرين أخرين.وأضاف أنه تم زراعة 5500 نخلة، وزراعة 32 فدان قمح، وجاري تجهيز الأرض لزراعة 3000 نخلة خلال الشهر القادم، وتجهيز 25 فدان لزراعة محصول الذرةوأوضح أنه تم بناء 5 مبانى استراحات ومسجد ومخزن بمقر المشروع، وتم إنشاء شبكة طرق لخدمة المشروع.وأشار الشيخ محمد، أن ربح المشروع يعود على الأيتام والفقراء والأرامل والمرضى والأكثر احتياجا، إلى جانب تشغيل عدد كبير من الشباب، علما بأن هذا المشروع لا يؤثر على أعمال الجمعية الخيرية التى تقوم بها منذ نشأتها.