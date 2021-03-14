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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يُناقش أربعة مبادئ للصوم فى «عظة الأحد»

الأحد 14/مارس/2021 - 03:58 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تريزة شنودة
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ألقى البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح اليوم، كلمة عبر قناة «ON» إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك ضمن حلقات برنامج «عظة الأحد».

وقدم البابا تواضروس التهنئة في بداية العظة، بمناسبة بدء الصوم الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الصوم يعد فترة روحية غزيرة في حياة الكنيسة، وتناول من خلال إنجيل القداس وهو إنجيل الأحد الأول من الصوم (أحد الكنوز)، أربعة مبادئ أساسية يمكن للإنسان أن يسلك وفقًا لها خلال الصوم، وهي الفحص أي فحص النفس "قَدِّسُوا صَوْمًا. نَادُوا بِاعْتِكَافٍ" والضبط وهي ضبط الحياة.

وتابع البابا "من سمات الصوم الإشباع أي شبع الإنسان الحقيقي، هو شبعه بالمسيح طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ".

كان البابا تواضروس قد ألقى أولى عظات الأحد، مع انطلاق البرنامج في شهر مارس من العام الماضي.

ويشارك في إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة.

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