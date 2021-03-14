الحكم على متهمين اثنين فى «خلية الزيتون» 15 يونيو

حجزت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، إعادة محكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخر لاتهامهما بالانضمام لخلية إرهابية، في القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 15 يونيو، للحكم.ويواجه المتهمان عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.