«زي البيت الوقف» يحجز زينة وصابرين في ديكور واحد لأسبوعين

يكثف طاقم عمل مسلسل "زي البيت الوقف" تصوير المشاهد الحالية من المسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل في تجربة بطولة مطلقة جديدة للفنانة زينة.وتتواجد زينة وصابرين في ديكور داخلي واحد يستمر لمدة أسبوعين، يتم تصوير جزء كبير من العمل فيه وتستمر ساعات التصوير لأكثر من 15 ساعية يوميا، حيث بدأ الطاقم التصوير متأخرا.وتقدم زينة وصابرين العمل الجديد في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويحاول مخرج العمل الانتهاء منه في أقرب وقت ويقوم بمونتاج مشاهد العمل بالتزامن مع تصويره ليكون جاهزا للعرض في رمضان 2021."زي بيت الوقف" يشارك في بطولته أحمد السعدني، خالد كمال، صابرين، وتجري الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة.