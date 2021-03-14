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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 قتلى و47 جريحًا في هجوم بسيارة مفخخة في أفغانستان

الأحد 14/مارس/2021 - 12:59 م
أفغانستان
أفغانستان
وكالات
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قتل ثمانية أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 47 بجروح غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال في انفجار سيارة مفخخة، مساء الجمعة، قرب مركز للشرطة في هرات بغرب أفغانستان، على ما أفاد مسئولون أمس السبت.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهاد لوكالة «فرانس برس»، إن حصيلة الاعتداء تبلغ ثمانية قتلى و47 جريحا، مشيرا إلى أن "بين القتلى عنصرا في قوات الأمن وسبعة مدنيين، هم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال".

وأوضح أن بين الجرحى ما لا يقل عن عشرين امرأة وثمانية أطفال إضافة إلى ثمانية من عناصر القوات الأفغانية، كما ذكر أن الاعتداء ألحق أضرارا بعشرات المنازل والمتاجر.

وأكد المتحدث باسم مستشفى هرات، رفيع شرزاي، الحصيلة.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، لوكالة «فرانس برس»، حصيلة القتلى، وأفاد عن وقوع "54 جريحا بينهم سبعة شرطيين".

وتسيطر الحكومة الأفغانية على هرات، واحدة من أكبر المدن الأفغانية، غير أن المناطق الريفية المحيطة بها تشهد معارك بين القوات الأفغانية وطالبان، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن اعتداء الجمعة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوكالة «فرانس برس»: "لا دخل (لمقاتلينا) بانفجار هرات"، تعهدت حركة طالبان في إطار عملية السلام التي بدأت العام الماضي بعدم تنفيذ هجمات كبرى في المدن.

وحمّلت كابول وواشنطن حركة طالبان مسئولية الاغتيالات.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان بشن هجوم ليلة الجمعة، معلنا أنهم "يواصلون حربهم وعنفهم غير المشروع ضد شعبنا، وأظهروا من جديد عدم نيتهم للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمات الحالية".

بالتوازي، ندد مجلس الأمن الدولي الجمعة "بأشدّ العبارات بالعدد المقلق للهجمات التي تستهدف مدنيّين عمدًا في أفغانستان".


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