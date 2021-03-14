مد أجل الحكم على متهمي «داعش بولاق» للغد

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مد أجل حكمها على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور" لجلسة الغد ١٥ مارس.جاء بأمر إحالة المتهمين أنهم خلال الفترة من عام وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.