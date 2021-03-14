محاكمة متهمين بإصابة سائق بمشاجرة في منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأحد، إحالة متهمين بالتسبب في إصابة سائق في مشاجرة حول خلافات الجيرة لمحكمة الجنح.شهدت منطقة منشأة ناصر مشاجرة دامية أصيب على إثرها سائق بعدة جروح قطعية بالوجه والرقبه بسبب خلافات الجيرة.تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة بشارع الجديد الدويقة، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: "بكرى خ" 41 سنة، ومقيم بمنشأة ناصر دون إصابات، وابن عمه "سامح س" 39 سنة، سائق، ومصاب بجروح قطعية بالرقبة والرأس والذراع والقدم اليمنى، واللذان أفادا بقيام كل من "أحمد ج"،" علاء ا"، "حماده ا"، مقيمين بمنشأة ناصر، بالتعدى عليهما بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابة الثانى بسلاح أبيض، ولا يعلمان باقى بياناتهم، وذلك بسبب خلافات على الجيرة.تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.