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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

السبت 13/مارس/2021 - 11:37 م
عبد السلام النابلسي
عبد السلام النابلسي
وائل توفيق
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"عندما بدأت حياتي الفنية، الأدب ساعدني كتير والقلم ساعدني جدًا، على التوفيق بين الفن، من زمان يعني سنين طويلة، متسألنيش عددها كام، ففي الجهاد الأول مكنش في أفلام كتير، وكان لازم يكون فيه للمحترف شغل ثاني علشان يوفر متطلبات الحياة، يقدر يوازن بينها وبين الفن".

هكذا حكى الفنان عبد السلام النابلسي أثناء وجوده في برنامج "نجوم على الأرض" الذي قدمته الإعلامية ليلى رستم، عن بداياته الفنية، ودراسته في الأزهر لمدة ثلاث سنوات، وحكاية والده الذي كان يعمل أديبا وقاضيًا.

وقال "النابلسي" إنه كان ينوي العمل بالصحافة، خاصة وأنه تميز فيها، بعدما أنشأ أول صفحة نقدية وفنية للسينما بجريدة "الأهرام".

رحل عبد السلام النابلسي متأثرًا بمضاعفات صحية نتيجة إصابته بمرض القلب، ولكنه لم يمرض طوال حياته إلا مرة واحدة، حينما أصيب بالتهاب الزائدة الدودية وتطلب إجراء جراحة عاجلة له.

وكان من المقرر أن يُجري النابلسي الجراحة بمستشفى الدكتور مورو باشا، وظلّ ماكثًا بها طوال أسبوع لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية، ولكنه هرب من المستشفى قبل ساعتين من الموعد المحدد للعملية.

ونجح الدكتور علي المفتي، المشرف آنذاك على علاج حالته الصحية، في الإمساك به وإعادته بالقوة إلى المستشفى لإجراء الجراحة حفاظًا على سلامته.

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