أمريكا ترسل حاملة الطائرات «أيزنهاور» لشرق المتوسط

دخلت مجموعة من السفن الأمريكية الحربية بقيادة حاملة الطائرات «دوايت أيزنهاور» اليوم، مياه منطقة شرق البحر المتوسط وذلك على وقع التوتر الجاري في المنطقة.وأفادت مصادر أمريكية بأن الحاملة أيزنهاور ستعمل مع أعضاء حلف شمال الأطلنطي «ناتو» لحماية شرق المتوسط.وأكدت المصاد ذاتها أن السفن الأمريكية ستجري مناورات مع البحرية اليونانية والإيطالية بجزيرة كريت، فيما ستظل حاملة الطائرات أيزنهاور ستبقى في البحر المتوسط بعد انتهاء المناورات.وتشهد منطقة شرق المتوسط بسبب إصرار تركيا على انتهاك حقوق قبرص واليونان بالمنطقة والتنقيب عن النفط والغاز، وتعرضت لعقوبات غربية بسبب هذا الأمر، ما اضطرها إلى الدخول في مباحثات مباشرة مع أثينا لحل الخلافات بين الجانبين.