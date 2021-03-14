أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار كتاكيت السمان اليوم

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، وهي "الفراخ بمختلف انواعها وامهات الفراخ البيضاء، وكتاكيت الفراخ، وكتاكيت السمان، والبط، وأسعار كراتين البيض البلدي، والبيض الأحمر، والبيض الأبيض".ويضم التقرير أسعار الدواجن، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصري، حيث نقدم لكم تقرير يومي بكافة أسعار الدواجن، طبقا لمتغيرات السوق المصري.لديكم كافة المعلومات خلال التقرير التالي، الذي يحتوي على كل أسعار الدواجن، وكراتين البيض، ولديكم التفاصيل:سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم، ليترواح بين ٢٦ إلى ٢٧ جنيها مصريا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيها مصريا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي ليتراوح بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيها مصريا، فيما سجل سعر لحم امهات الفراخ الأبيض، بين ٢٠ إلى ٢١ جنيها مصريا.بلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم، بين ٨ إلى ٨.٥٠ جنيه مصري، فيما وصل سعر الكتكوت الساسو بين ٤.٢٥ إلى ٤.٥٠ جنيه مصري، فيما سجل سعر الكتكوت البلدي بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه مصري.سجل سعر كتكوت السمان الأسمر البري، اليوم، الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين ٢.٢٥ إلى ٢.٥٠ جنيه مصري، ووصل سعر الكتكوت السمان الأبيض الهجين الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات مصريات، وسجل سعر الكتكوت السمان هجين البياض الذي يبلغ من العمر ١٤ يوما بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.

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