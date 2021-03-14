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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

الأحد 14/مارس/2021 - 03:57 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، وهي "الفراخ بمختلف انواعها وامهات الفراخ البيضاء، وكتاكيت الفراخ، وكتاكيت السمان، والبط، وأسعار كراتين البيض البلدي، والبيض الأحمر، والبيض الأبيض".

ويضم التقرير أسعار الدواجن، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصري، حيث نقدم لكم تقرير يومي بكافة أسعار الدواجن، طبقا لمتغيرات السوق المصري.

أسعار الدواجن اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١

لديكم كافة المعلومات خلال التقرير التالي، الذي يحتوي على كل أسعار الدواجن، وكراتين البيض، ولديكم التفاصيل:

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم، ليترواح بين ٢٦ إلى ٢٧ جنيها مصريا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيها مصريا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي ليتراوح بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيها مصريا، فيما سجل سعر لحم امهات الفراخ الأبيض، بين  ٢٠ إلى ٢١ جنيها مصريا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم، بين ٨ إلى ٨.٥٠ جنيه مصري، فيما وصل سعر الكتكوت الساسو بين ٤.٢٥ إلى ٤.٥٠ جنيه مصري، فيما سجل سعر الكتكوت البلدي بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه مصري.

أسعار كتاكيت السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان الأسمر البري، اليوم، الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين ٢.٢٥ إلى ٢.٥٠ جنيه مصري، ووصل سعر الكتكوت السمان الأبيض الهجين الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات مصريات، وسجل سعر الكتكوت السمان هجين البياض الذي يبلغ من العمر ١٤ يوما بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.

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أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي، اليوم، بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه مصري، فيما بلغ سعر لحم البط المسكوفى بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه مصري، ووصل سعر لحم البط المولارد بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه مصري.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيها مصريا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهت مصريا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيها مصريا.

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