موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 المدارس

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 المدارس، والتي من المقرر أن يكون بداية العام الدراسي الثاني هو يوم السبت 13 مارس المقبل، بالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت، لكن المدارس التي تعمل يوم الأحد ستبدأ الدراسة فيها 14 مارس المقبل، على أن يكون الحضور في المدارس يكون اختياري، وليس إجباري، فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة من جائحة كورونا.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021



1 - الدخول على مدخل الثانوية العامة

2 - الدخول على مدخل المعرفة.

3 - الضغط على نتائج الاختبارات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الخطوات التالية: -1 - الدخول على مدخل الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg 2 - الدخول على مدخل المعرفة.3 - الضغط على نتائج الاختبارات.





4 - اختيار أو تحديد نتيجة الصف الخاصة بالمرحلة التعليمية.

5 - كتابة رقم الجلوس الخاص به.

6 - كتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا.

7 - الضغط على عرض النتيجة.

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021، تصدر محركات البحث العالمي والسوشيال ميديا بمختلف منصاتها وذلك عقب انتهاء بع المراحل الدارسية من اداء الامتحانات المقررة لهم للاستعداد للترم الثاني.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 يوم 21 مارس الجاري، وكان قد وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برفع الغياب عن الطلاب الراغبين في ذلك خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب واستكمال المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني التي تم إطلاقها مؤخرا لعدم تعطيل العملية التعليمية في ظل انتشار الوباء.