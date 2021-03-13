جلسة طارئة لمجلس النواب الأردنى على خلفية حادث الأكسجين

قرر رئيس مجلس النواب الأردنى، عبدالمنعم صالح العودات، دعوة المجلس لجلسة طارئة صباح غدا الاحد، لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد.وأعرب العودات، في بيان، عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، مشيرا إلى أنه يفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأكسجين.وأكد رئيس المجلس أنه على اتصال دائم مع نواب محافظة البلقاء، لمتابعة الحادثة من جوانبها كافة، مشيرا إلى أنه تم دعوة لجنة الصحة النيابية إلى اجتماع طارئ اليوم، وفقا لوكالة «بترا».وقال العودات إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها المجلس غدا الأحد، مشددا على عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسئولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسئولية عن هذه الحادثة الأليمة.وناشد العودات الجميع إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير كل عناصر الشفاء لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة.