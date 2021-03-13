حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس 4 أشخاص بتهمة السطو على إحدى الشقق بالتجمع، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر الباب الخلفى لمسكنه وسرقة "مشغولات ذهبية- 2 ساعة يد رجالى".وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "3 أشخاص"، وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم بدائرة القسم لدى عميلهم "مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، أمكن ضبطه.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.