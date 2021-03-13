حمدى الميرغنى ضيف شرف «لحم غزال» لـ غادة عبدالرازق

يشارك الفنان حمدى الميرغني ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.ويسافر حمدي الميرغني إلى لبنان خلال أيام لتصوير مشاهده بالمسلسل، حيث يظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل."لحم غزال" من اخراج محمد أسامة وبطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، مى سليم، عمرو عبدالجليل، وتأليف السيناريست إياد إبراهيم.على جانب آخر ينتظر حمدي الميرغني طرح الفيلم السينمائي "ديدو" الذي يخوض بطولته مع الفنان كريم فهمي في موسم عيد الفطر المقبل.وطرحت الشركة المنتجة بوستر خاص لحمدي الميرغني وظهر على البوستر الفنان حمدي المرغني نجم مسرح مصر وبرفقته عروس باربي.ويرفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.