قفشة وبدر بنون ضمن ضحايا رامز جلال في رمضان

يواصل الفنان رامز جلال تصوير برنامجه الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بالمملكة العربية السعودية.وانتهى فريق عمل البرنامج مؤخرا من تصوير عدد من حلقات البرنامج في السعودية، وتم الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب لتنفيذ مشاهد المقلب المقرر أن يقوم به رامز جلال.وعلمت «الدستور» أن من ضحايا رامز هذا العام من نجوم الأهلي محمد مجدي قفشة وبدر بنون، ولم تحدد أسرة البرنامج حتى الآن الاسم النهائي له ليكون مفاجأة للجمهور، حيث قررت الشركة المنتجة الكشف عن الاسم في الأسبوع الأخير من شهر شعبان على أن يسجل رامز جلال خلال الفترة المقبلة التتر والأغنية الدعائية للبرنامج الذي يحظي بنسبة مشاهدة كبيرة خلال شهر رمضان.يذكر أن رامز جلال انتهى من تصوير ما يقرب من 10 حلقات من برنامجه الرمضاني الجديد في سرية تامة، والمقرر عرضه على شاشة mbc مصر في موسم رمضان المقبل.واستعان رامز بالإعلامية السعودية لجين عمران للإيقاع بضيوفه، ويتكتم صناع البرنامج على تفاصيله بعد التشديد على القائمين عليه بعدم البوح بأي تفاصيل تخص البرنامج وضيوفه، واستضاف في الحلقات التي تم تصويرها عددا من نجوم الفن والرياضة.ويعتمد البرنامج على فكرة جديدة في عالم برامج المقالب، التي احترف رامز تقديمها على مدار السنوات الماضية في الموسم الرمضاني.