لجنة الانتخابات الفلسطينية: كحيل يشارك في حوارات القاهرة المقبلة

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، فريد طعم الله، اليوم السبت، أن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل سيشارك في حوار القاهرة خلال الأيام القادمة.وأضاف طعم الله، أن كحيل سيشارك في حوار القاهرة لإعلان كافة الفصائل على تفاصيل الترشح للانتخابات.وكان كحيل أعلن فى تصريحات سابقة، أن اللجنة ستركز خلال اجتماعها مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة على أمن العملية الانتخابية.وأوضح كحيل أن اللجنة ستطلع الفصائل خلال الاجتماع الذي سيعقد في الـ 17 من مارس الجاري في القاهرة، على الخطوات التي تقوم بها لإنجاح الانتخابات.