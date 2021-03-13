نيللي كريم في تجربة جديدة بعد «ضد الكسر»

تواصل النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ضد الكسر" من إنتاج "العدل جروب" للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل للعرض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.وتتواجد نيللي حاليا في أحد التجمعات السكنية الراقية بالسادس من أكتوبر، حيث انتهت من أكثر من ثلث حلقات العمل الجديد في وقت قياسي على أن تنتهي من العمل مع منتصف رمضان القادم.وتدخل النجمة نيللي كريم تجربة مختلفة بعد عيد الفطر من خلال مسلسل جديد من 8 حلقات تعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وتحضر تفاصيله بالتوازي مع تصوير مسلسلها الحالي.وتستكمل نيللي كريم فيلمها الجديد "العميل صفر" بعد العيد مباشرة من أجل العرض خلال عيد الأضحى القادم بمشاركة الفنان أكرم حسني ومن إخراج محمد سامي.