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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الشباب» تزور الواحات لدعم صناعة التمور المصرية (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 01:48 ص
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب
إسلام نصير - محمد الشريف
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شارك إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في زيارة للواحات البحرية، برفقة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، وممثلين عن وزارة الصناعة والزراعة، ومجموعة من السيدات المصريات بالخارج، لتفقد مصانع التمور بالواحات، للوقوف على مشاكلهم، والترويج للتمور المصرية.

وتأتي الزيارة الأولى للوزيرة نبيلة مكرم للواحات البحرية، بدعوة من النائبة غادة علي، وسط ترحيب أهالي الواحات، لتفعيل مبادرة مصرية بـ100 راجل، لدعم القرى المنتجة وتنمية المحافظات.

وأشار إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، إلى الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، والتى سيكون للواحات البحرية نصيب منها.

وشددت النائبة غادة علي، على أهمية صناعة التمور بالواحات البحرية، وضرورة تحسين جودة التصنيع والتغليف بما يليق بالمنتج المصري عند تصديره، كما دعت المستثمرين المصريين بالخارج لدعم الصناعات المصرية والترويج لها، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع القرى المصرية.
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب
تنسيقية الشباب

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