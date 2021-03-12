بعثة فريق وفاق سطيف تصل مطار القاهرة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة فريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم قادمة من الجزائر، استعدادا لمباراة أهلي بني غازي في البطولة الكونفدرالية يوم الأحد.ووصلت بعثة وفاق سطيف على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول بصالة الوصول الدولية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.واستضافت ملاعب نادي إيرو سبورت بمطار القاهرة الدولي التابع لوزارة الطيران المدني، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري، ويستعد لمباراته الهامة مع فريق أهلي بني غازي الليبي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.