الليلة.. عرض مسرحية «الضحك والفرفشة» على DMC

تعرض قناة DMC، اليوم الجمعة، مسرحية "الضحك والفرفشة" أحدث عروض السيت كوم المسرحى "اللوكاندة" من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى.وفى هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التى يتشاركون فى ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر."اللوكاندة" سيت كوم مسرحى من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما، أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غنى وكريم، وبينهما ابن أخيهما الثالث الذى ورث غرفة فى اللوكاندة.