«التعليم» توضح رابط نتائج الترم الأول لـ «أولى وتانية ثانوي»

قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لأي روابط تعلن عن النتيجة، مضيفا خلال تصريحات له بجروب "أولياء أمور مصر الآباء"، عبر تطبيق "الواتس اب"، أنه لم يتم إعلان أي نتائج، حتى الآن.وشدد رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ان النتائج يتم إعلانها من خلال موقع الوزارة الرسميجدير بالذكر، ان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بلجان معقمة بالمدارس، حفاظًا عليهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.