«السياحة والرياضة» يستأنفان رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان

قالت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن وزارة السياحة والآثار تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في رحلات قطار الشباب، وذلك من خلال تنظيم زيارات تعريفية للشباب لعدد من الأماكن السياحية والآثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان.وأضافت رئيس قطاع السياحة الداخلية، في تصريحات صحفية، أنه تقرر بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة استئناف قطار الشباب، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بتنظيم رحلات توعوية لجميع فئات المجتمع في مختلف المحافظات، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.