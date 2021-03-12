أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 12-3-2021

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة مارس 2021

سعر الأسمنت اليوم

سعر الحديد اليوم





يهمك أيضًا | سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري



وبلغ سعر العشري للصلب بقيمة 13450 جنيهًا للطن، كما سجل حديد مصر ستيل بقيمة 13300 جنيه للطن، وحديد بيانكو بقيمة 13300 جنيه للطن، فسجل سعر حديد الداخلية نحو 13700 جنيه للطن، وأخيرا سجل سعر طن حديد الداخلية نحو 13300 جنيه للطن.

وبلغ سعر العشري للصلب بقيمة 13450 جنيهًا للطن، كما سجل حديد مصر ستيل بقيمة 13300 جنيه للطن، وحديد بيانكو بقيمة 13300 جنيه للطن، فسجل سعر حديد الداخلية نحو 13700 جنيه للطن، وأخيرا سجل سعر طن حديد الداخلية نحو 13300 جنيه للطن.

سجلت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021، استقرارًا ملحوظًا، حيث شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار بالأسواق، مع مستهل تعاملات، كما شهدت أسعار الحديد بالسوق المحلي استقرارًا في حركة التداول للمستهلكين، حيث تعد صناعة المواد البناء من الصناعات الهامة المحور الرئيسي للتنمية فى قطاع التشييد والبناء.سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 745 جنيهًا للطن، والسويدي 830 جنيهًا للطن، وحلوان 843 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 780 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 753 جنيهًا للطن.كما سجل سعر الطن لأسمنت النصر 775 جنيهًا، وأسمنت السويس 840 جنيها للطن وأسمنت سيناء 760 جنيها، بينما سجل سعر طن أسمنت لافارج نحو 770 جنيهًا، وبلغ سعر الطن مصر للاسمنت قنا نحو 745 جنيهًا، وجاء سعر الطن أسمنت سيناء ليسجل نحو 750 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهًا للطن، وأسمنت إيه وان 648 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 730 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 720 جنيهًا للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 845 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 853 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 850 جنيهًا للطن.سجل سعر حديد عز 13700 جنيه للطن، بينما سجل حديد المصريين 13500 جنيه للطن، وجاء سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن، كما سجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 13500 جنيه وسجل حديد الكومي بقيمة 13300 جنيه للطن.وجاء سعر حديد الجيوشي ليبلغ بـ13300 جنيه للطن، كما سجل حديد عطية 13400 جنيه للطن، وجاء سعر حديد المراكبي ليبلغ 13300 جنيه للطن، بينما سجل حديد سرحان نحو 13300 جنيه للطن، وبلغ سعر الطن لحديد السويس والصلب بـ13500 جنيه.