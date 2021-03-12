سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 12-3-2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 03:57 ص
هبه محمدطباعة
يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك.
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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.71 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.18 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريوتداول سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.14 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصروشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.08 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في قناة السويسوبلغ سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.01 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميشهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 48.63 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.19 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةوتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.18 جنيه.
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