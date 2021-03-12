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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 12-3-2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:57 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
هبه محمد
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يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.71 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وتداول سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.14 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وبلغ سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 48.63 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.18 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 48.98 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 52.18 جنيه.

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