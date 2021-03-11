«الدستور» تكرم المخرجين خالد ووليد الحلفاوي (صور)

كرّمت مؤسسة «الدستور» المخرجين خالد ووليد الحلفاوي خلال تواجدهما في ندوة بمقر الجريدة، احتفالًا بنجاح الثنائي في مسلسلين «حلوة الدنيا سكر» لخالد الحلفاوي و«في بيتنا روبوت» لوليد الحلفاوي، وسلّم رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الدكتور محمد الباز الثنائي الناجح درع التكريم.وفي ندوة «الدستور»، تحدث خالد الحلفاوي عن نجاح مسلسل هنا الزاهد المعروض حاليًا وكواليس حلوة الدنيا سكر وتفاصيل أخرى كثيرة، كما تحدث وليد الحلفاوي عن آخر أعماله في بيتنا روبوت.